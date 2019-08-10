Историк назвал самые распространенные фамилии в России

Москва, 10 августа. Фамилии: Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов встречаются в стране чаще всего, но в разных регионах России их места в списке могут различаться. Об этом заявил председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

По его словам, в Екатеринбурге в топ-100 самых распространенных на первом месте оказалась фамилия Кузнецов, далее следуют Иванов, Попов и Смирнов. В целом по стране лидирует фамилия Смирнов.

«Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим, в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», — цитирует Мосина «Российская газета».

Эксперт отмечает, что списки самых частотных фамилий в России составляют лингвисты и социологи. Согласно списку 500 самых популярных русских фамилий, который в начале XXI века составил под руководством Анатолия Журавлева коллектив отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН, первые четыре строчку в рейтинге занимают Иванов, Смирнов, Кузнецов и Попов. Также в стране часто встречаются фамилии: Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков и Федоров.

Мосин подчеркивает, что на распространенность фамилий влияет множество факторов в том числе исторические и миграционные процессы. В гипотетический топ-1000 российских фамилий вследствие последних волн миграции могут войти фамилии таджикского, киргизского и узбекского, отмечают в издании.