После взрыва на складе в Ачинском районе снова введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв под Ачинском
В Ачинском районе Красноярского края вновь действует режим ЧС. Накануне здесь произошли взрыв и пожар на военном складе, пострадали не менее пяти человек. Причиной ЧП стало попадание молнии в стеллаж с боеприпасами. Власти решили эвакуировать близлежащую деревню Каменка. Для района это уже второй инцидент за неделю, первый случился 5 августа, когда взрыв на том же складе привел к гибели человека, 12 пострадали. Вслед за этим еще одна трагедия разыгралась 8 августа на военном полигоне в Архангельской области. Там в ходе испытаний реактивного двигателя, по данным госкорпорации «Росатом», погибли пятеро специалистов, ранены не менее трех. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Площадь пожаров в России сократилась
А вот борьба с природной стихией пока складывается более успешно. В МЧС сообщили, что с 30 июля в Сибири и на Дальнем Востоке потушено 355 пожаров на площади 1,2 млн га. При этом количество населенных пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза. Напомним, что ранее в МЧС объявили об усилии группировки для тушения лесных пожаров, площадь которых по России превышала 3 млн га. По поручению президента страны Владимира Путина на подмогу пришли военные из Минобороны. И, похоже, сейчас в борьбе с огненной стихией наступил перелом.
Блэкаут в Великобритании
А вот Великобритания ненадолго погрузилась во тьму. Как сообщают СМИ, из-за сбоя электросетей компании UK Power Networks по множеству городов пронесся блэкаут. Особенно пострадали юго-восток страны и столица — Лондон, где массово отключились светофоры, остановился общественный транспорт. По разным оценкам СМИ, без света остались до миллиона человек. Впрочем, оператор энергосистемы предположил, что сейчас электричество уже восстановлено в полном объеме.
Трамп понадеялся на Путина и Зеленского
Тем временем президент США Дональд Трамп понадеялся, что его коллеги из России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — решат трудные проблемы. Прежде всего ситуацию в Донбассе, которую Москва и Киев обсуждали в ходе телефонных переговоров 7 августа. Вместе с этим Трамп напомнил, что украинского лидера уже пригласил в Белый дом. Правда, на вопрос журналиста о Владимире Зеленском, переспросил, о ком вообще идет речь. Вполне возможно, что президент США отнюдь не забыл фамилию Зеленского, а просто ослышался. Эпизод в любом случае получился комичным.