После взрыва на складе в Ачинском районе снова введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв под Ачинском В Ачинском районе Красноярского края вновь действует режим ЧС. Накануне здесь произошли взрыв и пожар на военном складе, пострадали не менее пяти человек. Причиной ЧП стало попадание молнии в стеллаж с боеприпасами. Власти решили эвакуировать близлежащую деревню Каменка. Для района это уже второй инцидент за неделю, первый случился 5 августа, когда взрыв на том же складе привел к гибели человека, 12 пострадали. Вслед за этим еще одна трагедия разыгралась 8 августа на военном полигоне в Архангельской области. Там в ходе испытаний реактивного двигателя, по данным госкорпорации «Росатом», погибли пятеро специалистов, ранены не менее трех. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Площадь пожаров в России сократилась А вот борьба с природной стихией пока складывается более успешно. В МЧС сообщили, что с 30 июля в Сибири и на Дальнем Востоке потушено 355 пожаров на площади 1,2 млн га. При этом количество населенных пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза. Напомним, что ранее в МЧС объявили об усилии группировки для тушения лесных пожаров, площадь которых по России превышала 3 млн га. По поручению президента страны Владимира Путина на подмогу пришли военные из Минобороны. И, похоже, сейчас в борьбе с огненной стихией наступил перелом.

Блэкаут в Великобритании А вот Великобритания ненадолго погрузилась во тьму. Как сообщают СМИ, из-за сбоя электросетей компании UK Power Networks по множеству городов пронесся блэкаут. Особенно пострадали юго-восток страны и столица — Лондон, где массово отключились светофоры, остановился общественный транспорт. По разным оценкам СМИ, без света остались до миллиона человек. Впрочем, оператор энергосистемы предположил, что сейчас электричество уже восстановлено в полном объеме.