Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов под Тамбовом

124
0 Оставить комментарий

Пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов под Тамбовом

Тамбов, 10 августа. Пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов на 139-м километре трассы Тамбов — Воронеж. Также в ДТП пострадали восемь человек, среди которых есть 16-летняя девочка, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Шульгино. Здесь столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen. После дорожного происшествия СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось об автомобильной аварии, которая произошла в Моршанске Тамбовской области. После столкновения внедорожника и машины скорой помощи погибла фельдшер.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров