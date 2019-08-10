Пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов под Тамбовом

Тамбов, 10 августа. Пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов на 139-м километре трассы Тамбов — Воронеж. Также в ДТП пострадали восемь человек, среди которых есть 16-летняя девочка, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Шульгино. Здесь столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen. После дорожного происшествия СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось об автомобильной аварии, которая произошла в Моршанске Тамбовской области. После столкновения внедорожника и машины скорой помощи погибла фельдшер.