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В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района Калиново

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В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района Калиново

Луганск, 10 августа. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли окрестности поселка Калиново в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило управление Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в 23.00. Военнослужащие 72-й бригады ВСУ обстреляли позиции военных ЛНР в районе населенного пункта Калиново из станкового автоматического гранатомета.

«Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации», — цитирует сообщение Луганскинформцентр.

В ЛНР призвали международные организации оказать на Киев давление с целью сохранения перемирия.

Ранее газета «Известия» сообщила, что украинские силовики обстреляли районы четырех населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, вооружение БМП-1 и стрелковое оружие.

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Источник: Луганскинформцентр
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