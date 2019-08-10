Ричард Гир впервые показался публике с младшим сыном

Вашингтон, 10 августа. Папараци впервые показали американского актера Ричарда Гира с младшим сыном.

Мальчику всего пять месяцев. На фото отец держит его завернув в покрывало или большое полотенце, которым укутан сам.

В конце августа Гиру исполнится 70 лет. Сын родился у актера и его 36-летней супруги Алехандры Сильвы 11 февраля, сообщила Газета.ru. Пара вступила в брак в апреле 2018 года, до этого Гир и Сильва состояли в отношениях четыре года.

У актера также есть 19-летний сын от второго брака с актрисой Кэри Лоуэлл. Сильва воспитывает пятилетнего мальчика от брака с сыном миллиардера Роберта Фридленда Говиндом Фридлендом.

О том, что в звездном семействе ожидается пополнение, стало известно в сентябре 2018 года, когда избранница Гира выложила в соцсети фотографию со встречи с Далай-ламой. Друг и давний учитель актера на снимке прикладывал руку к животу Сильвы, благословляя ее будущего сына.

Отношения звезды «Красотки» и «Сбежавшей невесты» с испанской красавицей завязались в 2014 году. Гир остановился в роскошном бутик-отеле Сильвы в Италии, который она приобрела вместе с бывшим мужем. В 2014 году Сильва выполняла в отеле функцию управляющего.

Позже она рассказывала, что до начала отношений знала Гира более 10 лет. Актер был другом ее семьи. По словам Сильвы, их с Гиром буквально притягивало друг к другу. Но на тот момент звезда Голливуда был женат. Вновь будущие супруги встретились когда через развод проходила сама Сильва.