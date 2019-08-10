Наргиз Закирова пожаловалась на травлю со стороны продюсерского центра Фадеева

Москва, 10 августа. Певица Наргиз Закирова обвинила в травле продюсерскую компанию Максима Фадеева MALFA. О конфликте с продюсером исполнительница рассказала в своем профиле в соцсети Instagram.

Наргиз заявила, что теряет дар речи перед подлостью и бесчестьем. По словам певицы, ее годами «предупреждали все, как один».

«Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями», — написала Наргиз Закирова.

Певица напомнила, что ее имя означает «идущая сквозь огонь» и это «отождествляет» ее истинную природу.

Пост исполнительницы появился после того, как продюсерская компании MALFA распространила официальное заявление, в котором возложила на Закирову ответственность за срывы выступлений. В компании отметили, что исполнительница не ответила на запрос о подтверждении участия в концертах от 7 августа.

«Обращаем внимание, что это не первый случай игнорирования нашего запроса певицей Наргиз и ее менеджеров о подтверждении участия в концертах. Важно также отметить, что никакого официального запрета на публичное исполнение произведений на даты запланированных концертов со стороны Максима Фадеева не было», — говорится в заявлении.

Наргиз Закирова ранее заявила, что Фадеев запрещает ей проводить концерты. По словам певицы, продюсер также игнорирует ее.

Между тем продюсерский центр Фадеева подал заявление о расторжении контракта с Закировой, сообщила Газета.ru. Согласно документу, исполнительница лишится права выступать с произведениями Фадеева.