Роскосмос запатентовал спутник, который будет испаряться в космосе

Москва, 10 августа. Госкорпорация Роскосмос запатентовала саморазлагающийся в космосе спутник, который сможет получать с Земли команду на самоуничтожение в случае завершения эксплуатации или выхода из строя. Заявка на получение патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Роскосмос подал заявку еще в 2017 году, соответствующий патент госкорпорация получила в июле.

Изобретение призвано ограничить срок существования спутника на околоземной орбите. В случае выхода космического аппарата из строя или завершения эксплуатации он должен самостоятельно «испаряться» под действием факторов космического пространства. Для этого спутник предлагают делать из обладающих свойством сублимации материалов, которые при нагревании могут переходить из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу.

В качестве способов самоуничтожения авторы разработки предлагают покрывать разлагаемый материал космического аппарата защитной пленкой, которую можно будет удалить, либо проводить самонагрев спутника до температур плавления его элементов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Роскосмос опубликовал первый снимок, который сделала новейшая российская космическая обсерватория «Спектр-РГ». На изображении запечатлен находящийся в 18,6 тысячи световых лет от Земли рентгеновский пульсар «Центавр Х-3» (Cen X-3). Когда обсерватория получила первый сигнал от космического источника, она находилась на расстоянии 1 млн 143 тыс. км от поверхности планеты.