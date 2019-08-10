Минздрав назвал регионы, где живут самые здоровые люди в России

Москва, 10 августа. Меньше всего болеют жители Кабардино-Балкарии, Чечни и Курской области, больше всего — Алтайского края, Петербурга и Карелии. Такие данные приводятся в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.

На 100 тысяч населения в Кабардино-Балкарской республике зарегистрировано 95,8 тысячи больных, в Чеченской республике — 96,3 тысячи, в Курской области — 116,6 тысячи. Показатель отражает число зарегистрированных случаев заболеваемости, при этом у одного жителя региона может фиксироваться несколько заболеваний.

В минувшем году наибольшее количество новых заболеваний зарегистрировано в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, отмечают в Минздраве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что согласно данным министерства здравоохранения каждый россиянин посещает медицинские организации восемь раз в год. С заболеваниями связаны пять обращений, с профилактикой — три.