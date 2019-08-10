Пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде путешественник погиб в ДТП

Лима, 10 августа. Японский путешественник, который планировал объехать мир на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы страны сообщает телеканал NHK.
Погиб 31-летний житель японского города Сакура (префектура Тиба) Фумихико Сато. Мужчина планировал совершить кругосветное путешествие на велосипеде. Путешественник вел блог, в котором рассказывал о своих приключениях и посещенных странах.
Сато оказался в Перу 31 июля и погиб в городе Гуадалупито на севере страны 4 августа. Водитель участвовавшего в ДТП грузовика взят под стражу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее Газета.ru сообщила, что в 2019 году в турецкой Анталье уже погибли десятки российских туристов.
«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — отметил генконсул России в Турции Олег Рогоза.