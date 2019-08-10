Молдавские полицейские сняли российские номера с автомобиля

Кишинев, 10 августа. Сотрудники полиции в Молдавии сняли российские регистрационные номера с автомобиля. Об этом сообщил в пятницу портал Stiri.

По словам владельца автомобиля, инспекторы вели себя агрессивно и во время демонтажа повредили номер.

«Я приехал в свою страну, но на машине с регистрационными номерами Российской Федерации. У меня сняли номера, как их вернуть и куда уехали патрульные инспекторы, я не знаю», — отметил мужчина.

Владелец автомобиля обратился к главе МВД республики Андрею Нэстасе за помощью в разрешении ситуации.

В пресс-службы полиции ему ответили, что номерные знаки сняли из-за тонировки стекол. Представитель ведомства Диана Фетко заявила, что автолюбитель был оштрафован на 1200 леев. Номера в таких случаях возвращают, когда водитель устраняет нарушение, подчеркнула она.

Ранее Газета.ru премьер-министр Молдавии Майя Санду намерена встретиться с главой кабмина России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить поставки газа в республику и экспорт молдавских товаров на территорию РФ.