Ковтун прокомментировал визит Зеленского в «нищую» Турцию

Москва, 10 августа. Украинский политолог Вячеслав Ковтун прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Анкару и назвал Турцию «нищей страной». Заявление прозвучало в эфире телепередачи «Кто против?».

Эксперты обсуждали встречу Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и объявление главы украинского государства об открытии рынка земли, планах по росту торговли с турецкой стороной и предполагаемом строительстве казино. Зеленский заявил, что товарооборот Киева и Анкары вырос до четырех миллиардов долларов, и рассказал о планах его увеличения до 10 млрд долларов.

Международный обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов напомнил, что до Майдана показатель составлял 6 млрд долларов и велись переговоры о его увеличении до 20 млрд.

В ответ Ковтун назвал Турцию нищей страной.

«Турция сейчас не в том состоянии, чтобы ее можно было рассматривать в качестве глобального инвестора. У Турции колоссальные проблемы в связи с ее ссорой с США из-за поставок российского оружия. Из-за закупки С-400 турки получили обвал курса национальной валюты вдвое. Обычные турки живут сейчас плохо, они недовольны ни Эрдоганом, ни его политикой», — отметил Ковтун.

Тогда Корнилов поинтересовался, зачем Зеленский просит Эрдогана об инвестициях и предлагает земли под строительство казино на юге Украины турецким компаниям.

«Вы молодец, вы сейчас так раскритиковали своего президента! В таком свете его выставили!» — заявил Корнилов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Зеленский пообещал легализовать на Украине работу казино. По словам президента, азартные игры поспособствуют развитию туризма в регионе у Черного моря. С соответствующим заявлением глава государства выступил на встрече с представителями турецкого бизнеса в Стамбуле.