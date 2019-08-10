«Любовь и голуби» возглавили рейтинг популярных советских фильмов на YouTube

Москва, 10 августа. Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» стал самым популярным среди советских фильмов на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм». Картина набрала более 20 миллионов просмотров, сообщает пресс-служба студии.

«Интернет совершил революцию в дистрибуции фильмов. Благодаря Всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката», — говорится в сообщении «Мосфильма».

По данным студии, количество просмотров фильма «Любовь и голуби» на YouTube-канале «Мосфильма» превысило 20 миллионов.

В рейтинг самых просматриваемых картин также вошли «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Девчата», «Бриллиантовая рука» и другие.

В 2011 году «Мосфильм» стал первой российской кинокомпанией, которая открыла канал на YouTube, где выложила в открытый доступ свою коллекцию фильмов. Сегодня около одного миллиона человек ежедневно по всему миру смотрят кино на YouTube-канале студии.

Фильм «Любовь и голуби» вышел на экраны в 1984 году. Сценарий к картине написал театральный актер Владимир Гуркин, на основе своей одноименной пьесы, написанной в 1981 году. Фильм был снят как двухсерийный, но госкомиссия потребовала сократить продолжительность, после чего фильм был перемонтирован.

Ранее сообщалось, что одна из серий российского мультсериала «Маша и Медведь» набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube. При этом официальный YouTube-канал мультсериала, насчитывает более 24 миллионов подписчиков, а общее количество просмотров контента достигло 50 миллиардов.

Эпизод «Маша плюс каша» занимает четвертую строчку в списке самых просматриваемых роликов на YouTube. В январе 2019 года эпизод вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса, став самым просматриваемым мультфильмом на видеохостинге.