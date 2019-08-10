Северная Корея произвела запуск двух ракет

Пхеньян, 10 августа. Две ракеты неустановленного типа запущены из расположенного на северо-востоке КНДР города Хамхын. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Снаряды были запущены в сторону Японского моря. В Южной Корее в состояние готовности привели военных. Они наблюдают за ситуацией.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что получил от лидера КНДР Ким Чен Ына новое послание, сообщает Газета.ru. Глава Белого дома назвал послание очень хорошим, но не стал раскрывать его содержание.