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Организатор концертов Наргиз объяснил причины разрыва контракта с Фадеевым

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Организатор концертов Наргиз объяснил причины разрыва контракта с Фадеевым

Москва, 10 августа. Продюсер Максим Фадеев мог отказаться от работы с Наргиз Закировой из-за ее странного поведения и проблем с алкоголем, рассказал промоутер Сергей Лавров.

Лавров бал организатором более 100 концертов Наргиз. По его словам, продюсерский центр Фадеева MALFA мог разорвать контракт с Закировой из-за проблем, связанных с ее поведением: певица «оторвана от реальности» и «живет в параллельном мире». А это совершенно не вяжется с жестким регламентом концертов. 

Лавров рассказал, что на всех этапах сотрудничества с артисткой у него с Фадеевым были опасения, что Наргиз «пропадет и сорвет концерт». При этом иногда организаторы не могли связаться с ней перед выходом на сцену.

Главной проблемой Закировой Лавров называет употребление алкоголя, сообщает «Экономика сегодня». По его словам, на сцену певица трезвой не выходит. 

«Она напивалась так, что иногда не могла не то что петь, но и говорить», — заявил промоутер.

Все это вместе со странностями поведения певицы, по мнению Лаврова, могло послужить причиной разрыва контракта с Фадеевым. 

Организатор концертов Наргиз объяснил причины разрыва контракта с Фадеевым

В минувший четверг Закирова заявила, что продюсер Максим Фадеев запрещает ей давать концерты. Исполнительница больше не входит в состав продюсерского центра MALFA.

По ее словам, в руки к ней попал документ, где говорилось о том, что лейбл MALFA Максима Фадеева собирается запретить певице исполнять музыкальные творения продюсера. 

Официальных заявлений Фадеева на этот счет пока не последовало.

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Источник: Экономика сегодня
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