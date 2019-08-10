Стала известна причина гибели специалистов Росатома и Минобороны под Архангельском

Москва, 10 августа. Специалисты Минобороны РФ и госкорпорации «Росатом» погибли в результате возгорания экспериментального двигателя на военном полигоне в Архангельской области. Об этом источник в военном ведомстве сообщил в ночь на субботу.

«Специалисты Росатома и Минобороны погибли на полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки», — цитирует источник в МО России ТАСС.

Сотрудники Росатома «по стечению обстоятельств» выполняли проверку разработанных для реактивной установки изотопных источников питания в момент возгорания, уточнил источник агентства.

Инцидент произошел на военном полигоне под Северодвинском в четверг, 8 августа. Минобороны России сообщило о двух погибших в результате инцидента с жидкостной двигательной установкой. Позднее региональные власти уточнили, что в больницах находятся еще шесть человек. В ночь на субботу, госкорпорация «Росатом» сообщила, о пяти погибших и троих госпитализированных сотрудниках.

Глава региона Игорь Орлов 9 августа заявил, что в области не наблюдается превышения радиационного уровня, сообщила газета «Известия». По его словам, данные показания подтвердили все системы и службы контроля.