Клинцевич оценил слова Трампа о переговорах Зеленского и Путина

Вашингтон, 10 августа. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможных договоренностях украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина по Донбассу.

Трамп сообщил журналистам в пятницу, что уверен в том, что Зеленский «договорится с президентом Путиным». Глава Белого дома также напомнил, что украинский президент приглашен в Вашингтон. Зеленского при этом он назвал «разумным парнем», который хочет мира.

Клинцевич отметил, что «дело все-таки не в человеческих качествах» Зеленского, и «просто хотеть мира явно недостаточно».

«Владимиру Зеленскому нужно, прежде всего, понять самому, а затем убедить в этом украинское общество, что договариваться о разрешении конфликта в Донбассе нужно не с президентом России Владимиром Путиным, а с официальными представителями ДНР и ЛНР. Иного пути к миру на востоке Украины просто нет», — подчеркнул сенатор.

На прошлой неделе Зеленский анонсировал переговоры с Трампом уже в следующем месяце. По его словам, встреча должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что главной темой переговоров станет вопрос безопасности, передавал RT. Этому посвящено 80% повестки встречи.

В середине июля состоялся телефонный разговор президентов США и Украины. На повестку стороны вынесли прошедшие выборы в Раду. Глава Белого дома назвал их свободными и демократическими, а также выразил мнение, что у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР объявили о независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются решить также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.