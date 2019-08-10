Министр обороны Сирии посетил раненых бойцов САА в Дамаске

Дамаск, 10 августа. Министр обороны Сирии генерал Али Абдулла Аюб посетил раненых бойцов сирийской правительственной армии, которые в данный момент находятся на лечении в военном госпитале Тишрин в Дамаске. Визит министра приурочен к 74-й годовщине основания Сирийской арабской армии (САА). Аюб навестил солдат и поздравил их с праздником.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Генерал Аюб высоко оценил высокий моральный дух раненых и их стремление как можно скорее вернуться на свои боевые позиции, чтобы продолжить выполнение своих обязанностей и продолжить борьбу с терроризмом. Он также поговорил с медицинским персоналом о том, какое лечение получают солдаты и в каком состоянии они в данный момент находятся.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Генерал Аюб также посетил некоторые военные подразделения, действующие в южном регионе Сирии, где встретился с военными САА и передал им поздравления президента Башара Асада и его пожелания здоровья и успехов в выполнении их национальных обязанностей по защите Сирии, генерал высоко оценил их готовность и моральный дух.

Генерал Аюб выслушал полевых командиров для подробного объяснения характера задач, выполняемых силами, и высоко оценил их огромные усилия, подчеркнув важность продолжения качественной работы и достижения успехов в войне с террористическими организациями.

Генерал Аюб подчеркнул, что Сирия неизбежно победит любой терроризм на своей территории, потому что в рядах сирийской правительственной армии есть люди, которые готовы пожертвовать собой ради восстановления мира во всем мире и стабильности страны.

Напомним, что 1 августа исполнилось 74 года с момента основания Сирийской арабской армии, достижения которой говорят о величии героизма ее бойцов. Путь армии к славе не прошел без жертв, солдаты сражались за свою родину и многие из них пали, но они продолжают свой путь, в настоящее время уничтожая терроризм на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб.