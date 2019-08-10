Импорт российского дизтоплива на Украину побил все рекорды

Киев, 10 августа. Импорт дизельного топлива на Украину в июле составил 663 тысячи тонн, при этом поставки из России составили рекордные 315,4 тысячи тонн, сообщает агентство EnKorr со ссылкой на данные исследования «Консалтинговой группы А-95».

Киев с 1 августа ввел спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Ряд крупнейших импортеров после этого приняли решение прекратить поставки топлива из России.

По данным исследования, в июле импорт дизельного топлива на Украину составил 663 тысяч тонн. Эти цифры на 20,5% больше, чем в июле прошлого года. Поставки из России составили 315,4 тысяч тонн, «что стало рекордным объемом за весь период наблюдений».

В начале недели представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что российское дизельное топливо будет заменено поставками из Белоруссии и Евросоюза, что, в свою очередь, снимает угрозу дефицита дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров.

Комментируя заявление Геруса в интервью Федеральному агентству новостей, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов обратил внимание на то, что на Украине давно получают нефтепродукты из Белоруссии и рассчитывают получать их больше.