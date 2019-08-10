Малахов показал неопубликованные интервью Вербер

Москва, 10 августа. Телеведущий Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу фешен-директору ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся 6 августа. Гости студии программы «Прямой эфир» увидели неопубликованные ранее интервью Вербер.

В апреле съемочная группа ток-шоу посетила апартаменты Вербер на Тверском бульваре. Она показала репортерам каждый уголок огромной квартиры, обставленной дорогой мебелью и антиквариатом.

На видео Вербер рассказал, что друзья упрекали ее за то, что она слишком много работает, перелетая из одной страны в другую. Светская львица призналась, не может жить по-другому, трудится на износ.

Она также рассказала о своей борьбе с онкологией. По словам Вербер, шесть лет она прожила на пороге смерти. Было тяжело вести привычный богемный образ жизни, продолжать работать и одновременно проходить лечение.

«Когда мне говорили: «Мы не можем вам помочь», я шла дальше», — рассказала Алла Константиновна.

Вербер скончалась 6 августа во время отпуска в Италии в возрасте 61 года, передавал RT. Около 10 лет назад у нее был диагностирован рак крови, однако в 2013 году женщина объявила о победе над онкологическим заболеванием.

Что стало причиной смерти Вербер — пока неизвестно. Окончательно ситуацию должно прояснить вскрытие. На данный момент есть множество различных версий — от проблемной акклиматизации, до отравления.

О возможном отравлении заявила подруга бизнес-леди Алена Кравец. По ее словам, Вербер управляла ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге, где крутились огромные деньги, поэтому у нее всегда были завистники и недруги. По ее словам, «слишком много подозрительных моментов и темных пятен в этой истории со смертью на итальянском курорте».

После известия о смерти Вербер, москвичи принесли к ЦУМу живые цветы. Так они хотели почтить память фешен-директора ЦУМа.