Дамаск, 10 августа. В день празднования Курбан-байрама каждая сирийская семья, согласно древней традиции, должна баловать себя сладостями. Однако из-за высоких цен на продукты, вызванных экономическим кризисом ввиду санкций Запада, далеко не все люди могут позволить себе подобное угощение, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

И все же, большинство семей не отказываются от традиции выпекать самостоятельно или покупать сладости, несмотря на сложные условия жизни. Все это необходимо для того, чтобы поддерживать радость от празднования Курбан-байрама.

Во время своей экскурсии по рынку Джазмиат, находящегося по соседству с крупнейшими и наиболее важными кондитерскими магазинами, наш корреспондент заметил обычную динамику среди покупателей: они буквально заполонили дороги в преддверии праздника, несмотря на жалобы продавцов на большой спад спроса, вызванный огромным ростом цен из-за санкций.

Абу Ясин (владелец кондитерской) в комментарии ФАН подтвердил, что цены на сладости значительно выросли за последние годы из-за высоких цен на сырье. Он также заявил, что большинство прохожих спрашивают о ценах и удивляются их росту, после чего могут отказаться от покупки.

По его словам, цена килограмма грецких орехов составляет около 8000 сирийских фунтов (15 долларов), фисташки стоят 14000 фунтов, что составляет 20 долларов.

Владелец магазина не забыл о помощи русских друзей, которые много сделали для страны за последние годы, поэтому в качестве своего рода благодарности он сделал коробки с конфетами, расписанными флагом России и Сирии, в дополнение к коробкам с выгравированными изображениями президента России и президента Сирии.

По словам Абу Ясина, в Дамаск приезжает много туристов из России, Ирана, Ирака и Китая.

Несмотря на сложные экономические условия, сладости в Курбан-байрам имеют особую ценность, и каждый стремится сэкономить немного денег, чтобы за несколько дней до праздника принести радость в сердца своих детей.

Жители Дамаска по-прежнему настаивают на сохранении своих обычаев и традиций, даже простых, настаивают на том, чтобы бросить вызов террористическим группировкам, которые незаконно оккупировали часть страны, они также надеются на скорейшее восстановление Сирии.