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Шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке в Ингушетии

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Шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке в Ингушетии

Магас, 10 августа. Шесть человек пострадали в результате взрыва на газовой заправке в городе Сунжа на севере Ингушетии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным спасателей, сообщение о  взрыве на заправке улице Сверлова поступило в 22.53 (время совпадает с московским). 

Пресс-секретарь управления МЧС по региону Иса Катиев уточнил, что взрыв произошел на пропановой газозаправке. Рядом с ней находится техстанция и шиномонтажная мастерская. После взрыва огонь перекинулся на мастерскую, в которой загорелись шины. 

Как сообщает ТАСС, шесть человек получили ожоги различной степени тяжести. Всех их госпитализировали. К этому момент пожар уже удалось ликвидировать.

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Источник: ТАСС
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