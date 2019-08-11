Бывший боец сирийской армии запустил благотворительный проект в Дамаске

Дамаск, 11 августа. Специальные мероприятия, направленные на поддержку семей пострадавших и погибших в боях сирийских солдат, проходят в Дамаске, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Один из таких благотворительных проектов получил название «Сделано с любовью». Его основатель, Мухаммед Аль-Саиди, сам пострадал во время военных действий в стране. Сейчас он помогает таким же, как он, — раненым на войне бойцам, находящимся в поисках работы, и их семьям.

«Этот проект действительно сделан с любовью, с любовью от моих ран. Мое ранение сделало меня лишь сильнее, оно помогло мне создать этот проект», — заявил он в интервью ФАН.

По словам Саиди, изначально проект был сконцентрирован на приготовлении пищи, однако со временем они также начали заниматься запасами еды для нуждающихся.

«Нас поддерживают организации сирийских женщин, а также проект «Сава», направленный на помощь раненым на войне, также предоставляется материальная поддержка от различных сирийских фестивалей», — добавил бывший солдат.

Он отметил, что проект «Сделано с любовью» экспортирует свою продукцию в 11 европейских стран, его представители участвовали в фестивале «Баалбек», а также в китайском фестивале «Шанка Хай». В рамках новой компании продукты будут отправлены в Италию и Бельгию сразу несколькими партиями. Все это необходимо для того, чтобы доказать, что сирийская продукция способна преодолеть трудности и может экспортироваться в страны, которые наложили блокаду на Сирию.

«Однажды мы экспортировали наши продукты в Исландию чтобы они попробовали сирийскую еду. Им понравилось!» — резюмировал Саиди.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сирии генерал Али Абдулла Аюб посетил раненых бойцов сирийской правительственной армии, которые в данный момент находятся на лечении в военном госпитале Тишрин в Дамаске. Визит министра был приурочен к 74-й годовщине основания Сирийской арабской армии (САА).