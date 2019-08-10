Скабеева посмеялась над «забывшим» Зеленского Трампом

Москва, 10 августа. Президент США Дональд Трамп «не узнал» украинского коллегу Владимира Зеленского. На оплошность главы Белого дома обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева, поделившаяся видео с подписчиками в Telegram.

Журналист обратился к главе Белого дома с вопросом, намерен ли он приглашать Зеленского в Белый дом.

«Простите, о ком вы говорите?» — переспросил Трамп.

После уточнения президент ответил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским и назвал его «разумным парнем».

В своем Telegram-канале на инцидент обратила внимание Скабеева.

«Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому», — написала она.

На прошлой недели Зеленский анонсировал переговоры с Трампом уже в следующем месяце. По его словам, встреча должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что главной темой переговоров станет вопрос безопасности, передавал RT. Этому посвящено 80% повестки встречи.

В середине июля состоялся телефонный разговор президентов США и Украины. На повестку стороны вынесли прошедшие выборы в Раду. Глава Белого дома назвал их свободными и демократическими, а также выразил мнение, что у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества.