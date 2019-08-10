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Возросло число жертв взрыва на военном полигоне в Архангельской области

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Возросло число жертв взрыва на военном полигоне в Архангельской области

Архангельск, 10 августа. Пять сотрудников Росатома погибли, еще трое пострадали при происшествии на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкости реактивной двигательной установки, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что взрыв и последующее возгорание жидкостной реактивной двигательной установки произошли в ходе испытаний изделия. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали.

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации Росатом. Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести», — цитирует ТАСС сообщение Росатома.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь.

В госкорпорации уточнили, что инцидент произошел во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

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Источник: ТАСС
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