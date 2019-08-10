Fitch повысило суверенный рейтинг России

Москва, 10 августа. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с «BBB-» до «BBB», изменив прогноз на стабильный.

В сообщении рейтингового агентства уточняется, что РФ «закрепила надежную и последовательную политическую базу, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность». Это также позволит уменьшить влияние изменения цен на нефть на экономику и поддержит устойчивость к внешним шокам.

В Fitch считают, что справиться с повышенным риском санкций Москве поможет политика России, которая подкреплена более гибким обменным курсом, приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией.

Комментируя повышение суверенного рейтинга РФ, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что «это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста», передает RT.

«Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки», — заявил министр.

Он обратил внимание на то, что Fitch вернулось к оценке кредитного риска России 2014 года, до того момента, когда рейтинг был снижен из-за вводимых антироссийских санкций.

Напомним, в середине июля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило инвестиционной рейтинг России на уровне «BBB-».

Согласно тексту краткого обоснования агентства, позитивное влияние на рейтинг РФ оказывает приверженность страны к реализации консервативной макроэкономической политике, низкий уровень государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика. К негативным факторам эксперты отнесли международные санкции.

В феврале международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело в положительную сторону суверенный рейтинг России, повысив его с уровня «Ba1» (спекулятивный, прогноз стабильный) до «Baa3» (инвестиционный).