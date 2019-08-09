Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда

Симферополь, 9 августа. Строители Крымского моста объяснили появление в Сети видео, на котором запечатлено движение поездов по переправе.

Ранее в Сети была опубликована запись, на которой видно, что по Крымскому мосту проезжает поезд.

Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.

«По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи», — добавили в инфоцентре «Крымский мост».

Автомобильная часть Крымского моста была запущена для легковушек и автобусов 16 мая 2018 года (1 октября — для грузовиков). Открытие железнодорожной части моста запланировано на 9-10 декабря 2019 года. Крымский мост считается самым длинным в Европе и России. Общая протяженность перехода составляет 19 км.

Как сообщала «Газета.ру», 18 июля строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части моста. Над укладкой работали две бригады. Одна из них работала со стороны Керчи, а другая со стороны Тамани.

С начала лета экономия автомобилистов, пересекающих Керченский пролив по мосту на легковом и грузовом автотранспорте, составила более 3,6 млрд рублей.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.