ДНР готовит симметричный ответ на агрессию ВСУ в Донбассе 

Донецк, 9 августа. Донецкая Народная Республика готова симметрично ответить на агрессию со стороны ВСУ в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, в нарушение договоренностей о перемирии по населенному пункту Коминтерново «были выпущены снаряды калибра 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта».

«В случае если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ», — цитирует ДАН главу Республики.

Пушилин призвал наблюдателей, работающих на передовой, немедленно вмешаться в ситуацию и добиться от Киева выполнения обязательств.

«Мы не поддаемся на провокации. В очередной раз новые киевские власти показали свою недоговороспособность и отсутствие желания вести диалог в мирном направлении», — заявил он.

В пятницу в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся дом в селе Коминтерново на юге ДНР. Пожарные не могли подъехать к месту ЧП из-за продолжающихся обстрелов.

Ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ готовят провокацию для эскалации конфликта. Он отметил, что на Мариупольском направлении на многих участках линии соприкосновения отсутствуют камеры наблюдения ОБСЕ, что также может быть использовано ВСУ для организации вероятного наступления. Основной целью украинской военной машины, считает Безсонов, является полное уничтожение населения ДНР и ЛНР.