Снаряд боевиков попал на спортивную площадку Университета Алеппо

Алеппо, 9 августа. Один из четырех взрывов, произошедших в сирийском городе Алеппо в пятницу, прогремел на спортивной площадке Университета Алеппо, передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий.

Взрыв произошел на территории спортивной площадки при университете. Согласно последним данным, никто не пострадал.

Представитель администрации университета сообщил ФАН, что боевики неоднократно совершали подобные атаки, «надеясь посеять панику среди мирных студентов».

«Все эти мины направлены на университет. И далеко не всегда они попадают. Сегодня попали, но в то время, когда не было студентов, около восьми часов вечера», — рассказал он.

Ранее в пятницу сообщалось, что боевики обстреляли сирийский город Алеппо, применив тяжелое вооружение. По уточненным данным, два первых взрыва прогремели в жилых кварталах. Снаряд боевиков угодил в жилую квартиру. Информация о четвертом взрыве уточняется.

Отметим, что лишь по счастливой случайности при атаке боевиков никто не погиб.