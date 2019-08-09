Заявление США по поводу 10 августа в ОП РФ навали беспардонным вмешательством в дела РФ

Москва, 9 августа. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев прокомментировал заявление, опубликованное на сайте посольства США о незаконной акции в Москве, планируемой на 10 августа.

В сообщении американского диппредставительства указывалось, что оппозиционеры планируют 10 августа устроить незаконные демонстрации после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Граждан США призвали «избегать демонстраций».

«На мой взгляд, имеет место очередное достаточно беспардонное, и я бы даже сказал — наглое вмешательство США во внутренние дела России. Фактически в своем сообщении на сайте посольства США в РФ они занимаются рекламой деятельности оппозиции, как это уже неоднократно было сделано», — заявил Григорьев в интервью ИА REGNUM.

При этом он подчеркнул, что США продолжают рекламировать оппозиционеров, несмотря на то, что сейчас идет смена посла США В РФ, и ранее представитель США был вызван в российский МИД по поводу вмешательства в дела РФ.

«То, что они делают, является прямым вмешательством в дела Российской Федерации, это действия очевидные, незавуалированные и намеренные», — подчеркнул Григорьев, добавив, что в этом были уличены и другие страны.

Член ОП РФ обратил внимание на разницу в оценках со стороны США и Латвии на работу полиции в их странах и в России. По его словам, американские стражи порядка «с собственными гражданами всегда ведут себя более чем жестко, вплоть до жесткого разгона несанкционированных акций и даже убийства собственных граждан».

Отметим, ранее власти Москвы предупредили о возможных провокациях на митинге на проспекте Сахарова 10 августа. В мэрию поступает информация о публикации в соцсетях призывов к несанкционированным действиях, а также о готовящихся провокациях. Власти Москвы обращают внимание на то, что в случае нарушения закона полиция будет вынуждена принимать меры по обеспечению порядка.