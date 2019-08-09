В России введут ограничения на любительскую рыбаку

Москва, 9 августа. Росрыболовство разрабатывает новые правила для рыбаков-любителей, которые будут соответствовать изменениям в законодательстве, вступающим в силу с начала 2020 года. Согласно новым правилам, если рыбак попадется с уловом, превышающим лимит, он будет оштрафован.

Как сообщает «Коммерсант», в Росрыболовстве на сегодняшний день находятся шесть проектов подзаконных правовых актов, которые будут регламентировать полномочия региональных властей при ограничении на вылов рыбы. Документы вносят поправки в федеральный закон «О любительском рыболовстве», который вступит в силу в следующем году.

Согласно закону, под запрет попадают рыбалка с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока. Также вводится понятие суточной нормы вылова.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков уточнил, что новый закон определяет «понимание любительского рыболовства как деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил».

При этом вводятся ряд ограничений, призванных сохранить «водные биоресурсы и среду их обитания».

Суточные нормы будут определять сами регионы. К примеру, в Москве и Московской области в день можно выловить три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков. Общий вес ограничен пятью килограммами. За нарушение данных норм грозит штраф.

Кроме того, с начала 2020 года вводится запрет для любителей на ловлю жаберными сетями по всей территории России. Исключения коснутся Дальнего Востока, Сибири и Севера. Под запрет попадет и оборот сетей, которые с того момента будут поштучно маркировать и вносить в единый реестр.