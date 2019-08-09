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Россия

В России введут ограничения на любительскую рыбаку

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В России введут ограничения на любительскую рыбаку

Москва, 9 августа. Росрыболовство разрабатывает новые правила для рыбаков-любителей, которые будут соответствовать изменениям в законодательстве, вступающим в силу с начала 2020 года. Согласно новым правилам, если рыбак попадется с уловом, превышающим лимит, он будет оштрафован. 

Как сообщает «Коммерсант», в Росрыболовстве на сегодняшний день находятся шесть проектов подзаконных правовых актов, которые будут регламентировать полномочия региональных властей при ограничении на вылов рыбы. Документы вносят поправки в федеральный закон «О любительском рыболовстве», который вступит в силу в следующем году. 

Согласно закону, под запрет попадают рыбалка с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока. Также вводится понятие суточной нормы вылова.

В России введут ограничения на любительскую рыбаку

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков уточнил, что новый закон определяет «понимание любительского рыболовства как деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил». 

При этом вводятся ряд ограничений, призванных сохранить «водные биоресурсы и среду их обитания».

Суточные нормы будут определять сами регионы. К примеру, в Москве и Московской области в день можно выловить три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков. Общий вес ограничен пятью килограммами. За нарушение данных норм грозит штраф.

Кроме того, с начала 2020 года вводится запрет для любителей на ловлю жаберными сетями по всей территории России. Исключения коснутся Дальнего Востока, Сибири и Севера. Под запрет попадет и оборот сетей, которые с того момента будут поштучно маркировать и вносить в единый реестр. 

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Источник: Коммерсант
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