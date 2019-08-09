Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

Алеппо, 9 августа. Одни из четырех взрывов, прогремевших в пятницу в Алеппо, произошел в жилой квартире, в которую попал снаряд, выпущенный боевиками, передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места ЧП.

Второй из четырех взрывов прогремел в результате того, что снаряд боевиков угодил в жилую квартиру.

Ранее в пятницу сообщалось, что боевики обстреляли сирийский город Алеппо, применив тяжелое вооружение. По уточненным данным, два первых взрыва прогремели в жилых кварталах, а третий около студенческого городка Университета Алеппо. Информация о четвертом взрыве уточняется.

Согласно последним данным, в результате атаки боевиков никто не погиб.

Ранее российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о гибели 10 сирийских военных в результате обстрела со стороны боевиков из Идлибской зоны деэскалации.