Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

246
0 Оставить комментарий

Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

Алеппо, 9 августа. Одни из четырех взрывов, прогремевших в пятницу в Алеппо, произошел в жилой квартире, в которую попал снаряд, выпущенный боевиками, передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места ЧП.

Второй из четырех взрывов прогремел в результате того, что снаряд боевиков угодил в жилую квартиру. 

Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

Ранее в пятницу сообщалось, что боевики обстреляли сирийский город Алеппо, применив тяжелое вооружение. По уточненным данным, два первых взрыва прогремели в жилых кварталах, а третий около студенческого городка Университета Алеппо. Информация о четвертом взрыве уточняется.

Согласно последним данным, в результате атаки боевиков никто не погиб.

Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

Ранее российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о гибели 10 сирийских военных в результате обстрела со стороны боевиков из Идлибской зоны деэскалации.

Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров