Независимые депутаты провели исследование кандидатов в губернаторы Петербурга. ФАН-ТВ

Хозяйственник Беглов, политик-инфантил Тихонова, возрастной режиссер Бортко и одиночка Амосов. В Петербурге представителям СМИ рассказали о результатах исследования биографических и других данных кандидатов на пост губернатора Северной столицы.

Исследование было составлено общественным движением «Альянс независимых депутатов» и основано на данных из открытых источников информации. Результаты исследования депутат муниципального образования Литейный округ Екатерина Лебедева начала оглашать с кандидата Александра Беглова. Депутат подчеркнула, что это ответственный исполнитель и хозяйственник, который очень близок к народу.

«Я бы хотела рассказать вам про Александра Дмитриевича Беглова, про его портрет, который у нас сложился, когда мы проводили исследование. Он демонстрирует себя, как некий хозяйственник, надежный строитель с этим мы не поспорим, управленческий опыт у человека тоже есть, он начал в 23 года работать. В Ленинградском исполкоме. Понятно, что у этого человека есть некая классическая, советская схема управления. Этот человек эстетически уютный, он без короны, он простой человек из народа. Беглову удается продавать достаточно хорошо, такого внимания к Петербургу со стороны президента не было никогда», — рассказывает Екатерина Лебедева, депутат муниципального образования Литейный округ.

Екатерина Лебедева также отметила, что сейчас у Александра Беглова проблемы с командой, ему не хватает сильных молодых лидеров. Депутат муниципального образования округ Семеновский Александр Дунюшкин добавил, что у другого кандидата в губернаторы Владимира Бортко команды нет вообще, несмотря на сильную предвыборную кампанию. На счету КПРФ достаточно денег, но сейчас такое ощущение, что поддержки он не получает. К тому же режиссеру уже немало лет, в следующем году Бортко исполнится 74 года.

«Одинокая скучная ситуация с Бортко, потому что хотелось и ждали от него кинематографичности, это человек который режиссировал фильмы, писал сценарии, но в целом сейчас предвыборная кампания проходит слабенько. Он ссылается на недостаток финансирования, что у него нет денег, хочу заметить, что у партии КПРФ один млрд рублей, и когда член твоей партии идет на губернаторские выборы, и не поддерживать его в этом начинании немножко странно», — считает Александр Дунюшкин, депутат муниципального образования округ Семеновский.

Надежду Тихонову депутаты вообще назвали инфантильной личностью, которой до губернаторского кресла еще расти и расти.

«Также про Надежду Тихонову. Человек, который проснулся и решил: «Пойду-ка я в губернаторы Петербурга» — у нее просто реально нет этого опыта, она была много лет муниципальным депутатом. Это такая типичная история о политическом инфантилизме. И сразу начинает руководить региональным отделением, почему она это делает, потому что она племянница Сергея Миронова. Мне за нее немного стыдно, потому что объективно ее уровень — это муниципальные выборы», — говорит Екатерина Лебедева.

Не забыли депутаты упомянуть и Михаила Амосова, по их мнению, выдвижение собственной кандидатуры на пост губернатора для него лишь очередной шаг в политической карьере, главное не победа, а участие. Они отметили, что уже сейчас ходят слухи о том, что он станет будущим ректором Политехнического университета.