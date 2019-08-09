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Масштабный блэкаут произошел в Лондоне

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Масштабный блэкаут произошел в Лондоне

Лондон, 9 августа. Массовые отключения электроэнергии зафиксированы на юге Великобритании, а также в столице страны, сообщает британский оператор электросетей UK Power Networks. Из-за сбоя в Лондоне отключены часть светофоров, остановились несколько поездов метро и электричек.

В сообщении UK Power Networks уточняется, что сбой в подаче электроэнергии затронул «значительную часть Лондона и большую территорию на юго-востоке Англии». По предварительным данным, причиной этого «является сбой в сетях национальной энергосистемы».

В компании, ответственной за движение общественного транспорта в Лондоне, Transport for London сообщили, что проблемы с электричеством привели к отключению части светофоров на улицах столицы, остановились несколько железнодорожных составов и поездов метро.

По данным BBC, проблемы также есть в Шотландии и на севере страны. Как сообщает «Газета.ру», от прекращения подачи электричества пострадали порядка 10 тыс. человек.

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