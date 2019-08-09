Четыре взрыва прогремело в Алеппо в результате обстрела со стороны боевиков

Алеппо, 9 августа. Боевики обстреляли сирийский город Алеппо, применив тяжелое вооружение. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий.

По их словам, две ракеты прилетели на улицу Радио в пригороде Алеппо, третий и четвертый снаряды разорвались на Школьной улице.

«Снаряд от мортиры упал на крышу здания и пробил ее. Только что произошел четвертый взрыв», — сообщили корреспонденты ФАН.

Согласно предварительным данным, погибших нет. Точные данные пока уточняются.

Ранее российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о гибели 10 сирийских военных в результате обстрела со стороны боевиков из Идлибской зоны деэскалации.

Напомним, что Россия и Турция договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.