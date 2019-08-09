Турецкий политик указал Эрдогану на необходимость признать Крым российским

Анкара, 9 августа. Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией.



На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Анкаре Эрдоган заявил, что «аннексию Крыма Турция не признала и не признает». В ходе совместной пресс-конференции Зеленский предложил почтить минутой молчания память четверых украинских военных, погибших в Донбассе, как заявляют в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР.

Перинчек в интервью РИА Новости обратил внимание на то, что повестку переговоров Эрдогана с Зеленским «полностью определила Украина».

«Наш президент заявил на ней, что Турция не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский повысил градус воинственности. Он ранее был комиком, но сейчас это не было комедией. Ему не следовало быть настолько безрассудным, чтобы призвать всех, включая президента Турции, встать на минуту молчания», — подчеркнул турецкий политик.

По словам депутата, присутствующие политики при объявлении минуты молчания не поняли о чем речь и поднялись «лишь в рамках гостеприимства».

Он также добавил, что в отличие от сотрудничества с Россией, стратегическое партнерство с НАТО и с США является лишь формальным. А действия Зеленского на пресс-конференции он назвал «саботажем российско-турецкой дружбы, тривиальным подстрекательством».

«Как верно заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара, если Анкара считает себя стратегическим партнером России, ей нужно понимать, что Крым — неотъемлемая часть России. Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу», — подчеркнул политик.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Заявление Эрдогана ранее раскритиковал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского полуострова Сергей Цеков. По его словам, Турция, отказываясь признавать российский статус Крыма, не руководствуется правдой и реалиями.

Член Совета Федерации РФ, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в интервью Федеральному агентству новостей отметила, что заявление президента Турции «предсказуемо, понятно и должно восприниматься как часть закономерной политической риторики Анкары».

Она отметила на ряд положительных факторов. В частности, «после воссоединение Крыма с РФ «крымская тема» Анкарой активно не разрабатывается, и это необходимо отнести к началу позитивной внешнеполитической составляющей двусторонних российско-турецких отношений по этому вопросу».