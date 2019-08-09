Трамп отказался от идеи девальвировать доллар

Вашингтон, 9 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет девальвировать американский доллар на фоне нового витка торговой войны с Китаем.

Как сообщает Bloomberg, журналисты поинтересовались у главы Белого дома, не планирует ли он девальвировать доллар.

«Нет, нам не потребуется этого делать… У нас самая надежная валюта в мире. Мы располагаем стандартом для всего мира», — ответил Трамп.

Президент уточнил, что в случае если Федеральная резервная система США (исполняет функции центробанка) снизит базовую ставку, это «это автоматически немного понизит доллар». Трамп надеется, что речь пойдет об одном процентном пункте «или даже немного больше».

При этом он посетовал, что на сегодняшний день рост экономики США сдерживается ФРС.

Ранее Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая. В ответ Пекин опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар. Глава Белого дама после этого назвал Китай «валютным манипулятором», тем самым обострив конфликт, передавал RT.

Новый виток торговой воны между США и КНР отрицательно сказался на мировых рынках, вызвав резкий продолжительный спад. Китай же не стал уступать давлению со стороны США, заявив о готовности к борьбе, если она необходима, сообщала «Газета.ру».

Эксперты обращают внимание на то, что Китай может воспользоваться своим главным козырем: Пекин является крупнейшим кредитором американского правительства. Китай может вызвать панику на рынке госдолга США, если избавится от части казначейских ценных бумаг (1,1 трлн долларов).