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В СБР заявили, что без контракта Логинов не получит «ни лыжи, ни патроны»

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В СБР заявили, что без контракта Логинов не получит «ни лыжи, ни патроны»

Москва, 9 августа. Союз биатлонистов России не предоставит лидеру сборной РФ по биатлону Александр Логинов «ни лыжи, ни патроны», если спортсмен не подпишет контракт с СБР. Об этом заявил  исполнительный директор союза Сергей Голиков.

«Вы спрашиваете, что будет, если Логинов не подпишет договор? Ничего. Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен!» — объяснил он журналистам.

Голиков пояснил, что осенью Логинов пройдет осенью отбор в команду, а потом будет бегать на этапах Кубка мира, но – без контракта.

«Это значит, что мы ему ничего не должны. Ни экипировку, ни патроны, ни лыжи. Ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец», — добавил исполнительный директор СБР.

В ответ на вопрос, но в чем же тогда будет бегать Логинов, Голиков заметил: «А этого я не знаю».

«На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, что он должен будет сам их купить», — заключил он.

Как напоминает «Газета.ру», Логинов отказался моментально подписывать трудовое соглашение с СБР из-за разногласий с СБР по поводу размещения рекламы на экипировке биатлонистов.

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