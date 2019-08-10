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Новости Сирии

Сирия итоги за сутки на 10 августа 06.00: антикурдские протесты в Дейр-эз-Зоре, САА освободила новые районы Хамы

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Сирийская арабская армия (САА)

Сирия, 10 августа. САА освободила фермы Дамьюн в северной части Хамы. В контролируемых курдами районах Дейр-эз-Зора возобновились народные волнения. Столкновения между курдами и турками вспыхнули на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили от боевиков фермы Дамьюн в Хаме; обменивались ударами с исламистами на юге Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась точечным авиаударам ВКС РФ на севере Латакии; оказалась под огнем САА на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух курдских бойцов в провинции Хасака.

Курды: столкнулись с протестами мирных жителей в Восточном Дейр-эз-Зоре; атаковали военную базу Турции недалеко от Африна; задержали мужчину в городе Сулук в северной части Ракки.

ВС Турции: открыли огонь по укрепрайонам курдов в северной части Алеппо.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

В минувшие сутки поступила информация о детонации двух СВУ из остатков боеприпасов боевиков к северо-востоку от Дамаска. Согласно данным агентства новостей SANA News, сработали мины, заложенные исламистами вооруженной оппозиции еще до капитуляции весной прошлого года. На минах, установленных вблизи аэропорта «Ад-Думейр» и в районе населенного пункта Айн-Тарма, подорвались автомобиль сотрудников геологического центра и бульдозер, расчищавший улицы. В результате произошедшего один из сирийцев был убит, еще четверо получили ранения. Напомним, о полном освобождении оазиса Восточная Гута, на территории которого прогремели взрывы, стало известно в апреле прошлого года.

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

Исламисты вооруженной оппозиции вновь открыли огонь по территориям, контролируемым правительственными силами. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (major_yasser), ракетные удары боевиков протурецкой группировки «Файлак Аль-Маджид» пришлись по городу Кардаха.

Продолжающиеся провокации со стороны радикалов, а также недавняя попытка обстрела российской авиабазы «Хмеймим» повлекли за собой ответные действия САА и ВКС РФ. Информационный портал Al Masdar News сообщал о том, что военные самолеты ВКС России атаковали опорные пункты джихадистов, действующих в составе формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), недалеко от населенных пунктов Кабана и Ас-Сирмания. Точечные авиаудары российской авиации привели к частичному разрушению сети подземных тоннелей.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Фиксировались перестрелки между правительственными силами и радикалами исламистских бандгрупп к западу от Алеппо. Интернет-портал Step News Agency передавал, что в поддержку сирийской армии боевые вылеты осуществили сирийские ВВС, авиаудары которых пришлись по огневым позициям боевиков у населенного пункта Аль-Бавабия. В то же время артиллерия сил САР обстреляла укрепления террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» на подступах к городу Аль-Атариб. Во второй половине дня под огнем радикалов вновь оказались окраины административного центра региона, что привело к жертвам среди местных жителей.

Информационный портал TRT World сообщает о том, что Турция активизировала обстрелы позиций «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в прифронтовой зоне с курдами после атаки последних на турецкую военную базу «Кимар» в Африне, жертвами которой стали двое солдат армии Турции. Ответные удары турок пришлись по военным объектам курдских отрядов недалеко от города Тель-Рифат севернее Алеппо, передавал Twitter-канал (TRTWorldNow).

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В Восточном Дейр-эз-Зоре вновь вспыхнули народные протесты. По данным информационного агентства SANA News, митинги прошли в населенных пунктах Аль-Бусейра, Аль-Дамман, а также в ряде других поселений. Демонстранты вышли на улицы, дабы выразить свое несогласие с незаконными арестами гражданских лиц в рамках насильственной вербовки в ряды курдских бойцов. Также протестующие осудили стрельбу в жилых районах во время рейдов, проводимых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF).

Во второй половине дня два тела неизвестных были найдены в районе населенного пункта Абу-Хашаб в северной части провинции. Как передавал военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24), предполагается, что к их убийству имеют отношение террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Медиапорталы ИГ1 между тем заявили о вылазке боевиков в районе Дибана.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В южной части провинции продолжились вооруженные столкновения между правительственными войсками и исламистами незаконных бандгрупп. По сведениям новостного портала Al Masdar News, противники обменивались ударами в предместьях города Аль-Хубейт. На стороне Сирийской арабской армии (САА) действовали ВВС Сирии и ВКС РФ, осуществлявшие боевые вылеты в зонах дислокации радикалов в районе населенных пунктов Ар-Ракайя и Кафр-Саджна. Боевики между тем обстреливали город Аз-Зака, недавно освобожденный САА.

Поступала информация о взрыве неизвестного свойства в турецком городе Рейханлы, расположенном недалеко от границы с провинциями Идлиб и Алеппо. Информационное агентство Russia Today передавало, что происшествие случилось на оружейном складе. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Продолжилась эксгумация тел из братской могилы, которая была выявлена поблизости от лагеря «Ат-Талаи» в июне. Военный источник в сети Twitter (wwn202) передавал, что еще 15 тел местных жителей, были извлечены из захоронения. Напомним, ранее сообщалось, что могила состоит из большого количества ям, в каждой из которых содержатся по 12-13 тел. 

Между тем в городе Сулук на севере региона курдами был задержан один из мирных жителей. Местные активисты передают, что мужчина был взят под стражу во время рейда, проводимого «Демократическими силами Сирии» (SDF). О причинах его ареста до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Армия Башара Асада, поддерживаемая российскими ВКС, продолжила освободительную операцию на севере Хамы. По данным информагентства Al Masdar News, правительственные подразделения развивали наступление в районе города Джейсат, в результате чего под контроль сил САР также перешли его окрестности и близлежащие фермерские угодья Дамьюн. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по укрепрайонам противника на подступах к городам Аль-Латамина и Кафр-Зета, также перестрелки отмечались у населенного пункта Атшан. Тем временем радикалы предпринимали попытки нанести урон САА, обстреливая позиции сил САР у города Джурин.

Во второй половине дня российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал сведения о количестве сирийских военных, погибших во время последних боев. Их число составило десять человек. Также сообщается о ранении еще 21 солдата.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

В течение дня в Хасаке произошли сразу два нападения неизвестных. Как передавал медиапортал Step News Agency, первое было совершено в районе города Маркада в южной части провинции, в результате чего был убит один из сотрудников «милиции» курдов «Асайиш». Позднее еще один курдский боец был застрелен группой радикалов поблизости от административного центра региона, передавал военный источник в сети Twitter (alkhabour21). Предполагается, что нападавшими являлись террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Участившиеся вылазки боевиков подвигли курдов на возобновление рейдов, направленных на их поиск. Twitter-канал (Salah_Addin) сообщал о том, что в районе города Камышлы была задержана женщина, которая намеревалась организовать теракт сегодня.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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