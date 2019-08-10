Сирия, 10 августа. САА освободила фермы Дамьюн в северной части Хамы. В контролируемых курдами районах Дейр-эз-Зора возобновились народные волнения. Столкновения между курдами и турками вспыхнули на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили от боевиков фермы Дамьюн в Хаме; обменивались ударами с исламистами на юге Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась точечным авиаударам ВКС РФ на севере Латакии; оказалась под огнем САА на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух курдских бойцов в провинции Хасака.

Курды: столкнулись с протестами мирных жителей в Восточном Дейр-эз-Зоре; атаковали военную базу Турции недалеко от Африна; задержали мужчину в городе Сулук в северной части Ракки.

ВС Турции: открыли огонь по укрепрайонам курдов в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки поступила информация о детонации двух СВУ из остатков боеприпасов боевиков к северо-востоку от Дамаска. Согласно данным агентства новостей SANA News, сработали мины, заложенные исламистами вооруженной оппозиции еще до капитуляции весной прошлого года. На минах, установленных вблизи аэропорта «Ад-Думейр» и в районе населенного пункта Айн-Тарма, подорвались автомобиль сотрудников геологического центра и бульдозер, расчищавший улицы. В результате произошедшего один из сирийцев был убит, еще четверо получили ранения. Напомним, о полном освобождении оазиса Восточная Гута, на территории которого прогремели взрывы, стало известно в апреле прошлого года.

Провинция Латакия

Исламисты вооруженной оппозиции вновь открыли огонь по территориям, контролируемым правительственными силами. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (major_yasser), ракетные удары боевиков протурецкой группировки «Файлак Аль-Маджид» пришлись по городу Кардаха.

Продолжающиеся провокации со стороны радикалов, а также недавняя попытка обстрела российской авиабазы «Хмеймим» повлекли за собой ответные действия САА и ВКС РФ. Информационный портал Al Masdar News сообщал о том, что военные самолеты ВКС России атаковали опорные пункты джихадистов, действующих в составе формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), недалеко от населенных пунктов Кабана и Ас-Сирмания. Точечные авиаудары российской авиации привели к частичному разрушению сети подземных тоннелей.

Провинция Алеппо

Фиксировались перестрелки между правительственными силами и радикалами исламистских бандгрупп к западу от Алеппо. Интернет-портал Step News Agency передавал, что в поддержку сирийской армии боевые вылеты осуществили сирийские ВВС, авиаудары которых пришлись по огневым позициям боевиков у населенного пункта Аль-Бавабия. В то же время артиллерия сил САР обстреляла укрепления террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» на подступах к городу Аль-Атариб. Во второй половине дня под огнем радикалов вновь оказались окраины административного центра региона, что привело к жертвам среди местных жителей.

Информационный портал TRT World сообщает о том, что Турция активизировала обстрелы позиций «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в прифронтовой зоне с курдами после атаки последних на турецкую военную базу «Кимар» в Африне, жертвами которой стали двое солдат армии Турции. Ответные удары турок пришлись по военным объектам курдских отрядов недалеко от города Тель-Рифат севернее Алеппо, передавал Twitter-канал (TRTWorldNow).

Провинция Дейр-эз-Зор

В Восточном Дейр-эз-Зоре вновь вспыхнули народные протесты. По данным информационного агентства SANA News, митинги прошли в населенных пунктах Аль-Бусейра, Аль-Дамман, а также в ряде других поселений. Демонстранты вышли на улицы, дабы выразить свое несогласие с незаконными арестами гражданских лиц в рамках насильственной вербовки в ряды курдских бойцов. Также протестующие осудили стрельбу в жилых районах во время рейдов, проводимых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF).

Во второй половине дня два тела неизвестных были найдены в районе населенного пункта Абу-Хашаб в северной части провинции. Как передавал военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24), предполагается, что к их убийству имеют отношение террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Медиапорталы ИГ1 между тем заявили о вылазке боевиков в районе Дибана.

Провинция Идлиб

В южной части провинции продолжились вооруженные столкновения между правительственными войсками и исламистами незаконных бандгрупп. По сведениям новостного портала Al Masdar News, противники обменивались ударами в предместьях города Аль-Хубейт. На стороне Сирийской арабской армии (САА) действовали ВВС Сирии и ВКС РФ, осуществлявшие боевые вылеты в зонах дислокации радикалов в районе населенных пунктов Ар-Ракайя и Кафр-Саджна. Боевики между тем обстреливали город Аз-Зака, недавно освобожденный САА.

Поступала информация о взрыве неизвестного свойства в турецком городе Рейханлы, расположенном недалеко от границы с провинциями Идлиб и Алеппо. Информационное агентство Russia Today передавало, что происшествие случилось на оружейном складе. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Провинция Ракка

Продолжилась эксгумация тел из братской могилы, которая была выявлена поблизости от лагеря «Ат-Талаи» в июне. Военный источник в сети Twitter (wwn202) передавал, что еще 15 тел местных жителей, были извлечены из захоронения. Напомним, ранее сообщалось, что могила состоит из большого количества ям, в каждой из которых содержатся по 12-13 тел.

Между тем в городе Сулук на севере региона курдами был задержан один из мирных жителей. Местные активисты передают, что мужчина был взят под стражу во время рейда, проводимого «Демократическими силами Сирии» (SDF). О причинах его ареста до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Хама

Армия Башара Асада, поддерживаемая российскими ВКС, продолжила освободительную операцию на севере Хамы. По данным информагентства Al Masdar News, правительственные подразделения развивали наступление в районе города Джейсат, в результате чего под контроль сил САР также перешли его окрестности и близлежащие фермерские угодья Дамьюн. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по укрепрайонам противника на подступах к городам Аль-Латамина и Кафр-Зета, также перестрелки отмечались у населенного пункта Атшан. Тем временем радикалы предпринимали попытки нанести урон САА, обстреливая позиции сил САР у города Джурин.

Во второй половине дня российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал сведения о количестве сирийских военных, погибших во время последних боев. Их число составило десять человек. Также сообщается о ранении еще 21 солдата.

Провинция Хасака

В течение дня в Хасаке произошли сразу два нападения неизвестных. Как передавал медиапортал Step News Agency, первое было совершено в районе города Маркада в южной части провинции, в результате чего был убит один из сотрудников «милиции» курдов «Асайиш». Позднее еще один курдский боец был застрелен группой радикалов поблизости от административного центра региона, передавал военный источник в сети Twitter (alkhabour21). Предполагается, что нападавшими являлись террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Участившиеся вылазки боевиков подвигли курдов на возобновление рейдов, направленных на их поиск. Twitter-канал (Salah_Addin) сообщал о том, что в районе города Камышлы была задержана женщина, которая намеревалась организовать теракт сегодня.

1 Организация запрещена на территории РФ.