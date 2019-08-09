Россия проинформировала ООН об итогах встречи по Сирии в Нур-Султане

Москва, 9 августа. Россия проинформировала Совбез ООН об итогах переговоров по Сирии, которые состоялись 1-2 августа в Нур-Султане. Об этом в пятницу заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я информировал коллег об итогах этого раунда переговоров. У нас все транспарентно, мы ничего не скрываем, напротив, приветствуем такой интерес к астанинскому формату», — цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, что в первых числах августа в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана) состоялся 13-й раунд переговоров по Сирии, в которых приняли участие Россия, Турция, Иран, представители сирийской вооруженной оппозиции, а также делегация правительства Сирии. Наблюдателями на переговорах выступили представители Иордании, Ливана, Ирака и ООН.

Ранее сообщалось, что не менее 1909 сирийских беженцев вернулись в страну за последние сутки из Ливана и Иордании. Всего же, с 18 июля прошлого года в Сирию вернулись 347 тыс. беженцев.