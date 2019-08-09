Посольство РФ назвало позицию США по событиям 2008 года политизированной и русофобской

Вашингтон, 9 августа. Посольство РФ в США обвинило Госдепартамент в политизированном и русофобском подходе к российской помощи Южной Осетии во время нападения на нее Грузии в 2008 году.

Днем ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус обвинила Россию в «постоянных нарушениях прав грузинского народа на безопасность и собственность». В

«Госдеп в годовщину грузинской агрессии 8 августа 2008 года в очередной раз проявил кощунственность к жертвам кровавых событий того времени», — подчеркивается в заявлении российского посольства, опубликованном на официальном сайте.

В диппредставительстве обратили внимание на то, что Вашингтон не спешит «признать ответственность за нападение на российских миротворцев и спящих мирных граждан в Южной Осетии».

«Вместо этого внешнеполитическое ведомство США в традиционном ему политизированном и русофобском подходе безосновательно продолжает обвинять Россию», — говорится в заявлении.

Российские дипломаты напомнили, что именно Россия «пришла на помощь Цхинвалу и предотвратила, по сути, акт геноцида».

В посольстве РФ выразили надежду, что Вашингтон все же откажется от русофобской практики и «на своем примере покажет «друзьям» истинные демократические подходы».

Напомним, 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Грузинские войска разрушили Цхинвал — столицу Южной Осетии. Россия ввела в республику свои войска, защищая жителей Южной Осетии. После пяти дней боевых действий российская армия вытеснила грузинские войска из региона. В МИД РФ заявляли, что военная операция РФ преследовала одну цель — прекратить агрессию Грузии, сообщает «Газета.ру».

В пятницу заявления американских политиков раскритиковал МИД РФ. В заявлении ведомства подчеркивается, что западные страны и Грузия не извлекли уроков из трагических событий августа 2008 года.

В ведомстве заявили, что Тбилиси вместе со странами Запада нагнетают антироссийскую истерию, а также втягивают Грузию в НАТО, накачивая регион вооружением. В МИД РФ подчеркнули, что Россия будет продолжать работу по установлению диалога между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой.