«Оппозиция» закупилась комментариями в соцсетях и призывает к беспорядкам в Москве

Москва, 9 августа. Сервис накрутки комментариев, лайков и подписчиков в соцсетях Bosslike поощряет участие москвичей в митингах и массовых беспорядках. Об этом сообщает телеканал RT.

Сервис предлагает интернет-пользователям различные задания, за выполнение которых награждает их баллами. Эти баллы впоследствии можно потратить на покупку лайков, репостов, комментариев и подписчиков для своего аккаунта в соцсетях. При этом больше всего баллов дают за призывы ходить на митинги.

«За комментарии с призывами выходить на митинг, все рушить, ломать и бить витрины дают больше всего баллов. Кстати, комментарии на странице Дудя (популярный блогер — прим. ФАН) меняются каждую минуту — то крушить все подряд, то разбивать витрины, то просто выходить на проспект Сахарова», — пишет RT в Telegram.

Ранее сообщалось, что команда Навального слила в Сеть базу данных своих сторонников, которые занимаются агитацией москвичей. Это произошло накануне митинга, который должен состояться в столице 10 августа.

Организаторы акции добиваются восстановления на выборах в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации из-за фальсификации подписей. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.