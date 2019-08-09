Столичные власти предостерегли от провокаций на согласованном митинге 10 августа

Москва, 9 августа. Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на митинге на проспекте Сахарова 10 августа.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции напомнили, что акция является согласованной, однако из правоохранительных органов поступает информация о публикации в соцсетях призывов к несанкционированным действиях, а также о готовящихся провокациях.

В связи с этим москвичей, а особенно родителей несовершеннолетних детей, попросили обратить на это особое внимание. Представители департамента предупредили, что в случае нарушения закона полиция будет вынуждена принимать меры по обеспечению общественного порядка, а в отношении организаторов и участников будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством.

СК РФ ранее также предупредил о том, что за несанкционированные действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что в ходе очередной запрещенной акции 27 июля пострадали шесть полицейских. Участники незаконного митинга применили против них перцовый баллончик. А на митинге 3 августа один из провокаторов швырнул урну в сотрудника Росгвардии. В результате спецназовец получил вывих руки. Стоит отметить, что полицейские старались действовать слаженно и аккуратно: выводили провокаторов из толпы и уводили их.

Напомним, организаторы и участники этих сборищ пытаются оказать давление на избирательные комиссии Москвы, которые отказались регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгодумы «политиков», предоставивших подписные листы с фальшивыми подписями. Среди них протеже одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и ряд других лиц. Например, в документах, которые предоставила в МГИК Соболь, обнаружили и подписи мертвецов, и избирателей с несуществующими паспортными данными. Кроме того, она организовала на съемной квартире в Москве целую фабрику по подделке автографов избирателей в свою поддержку.