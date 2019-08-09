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Новые фото сына Жанны Фриске умилили поклонников

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Новые фото сына Жанны Фриске умилили поклонников

Москва, 9 августа. Фотографии сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона были опубликованы в Сети. Поклонники восхитились сходством мальчика и его покойной матери.

На снимках, опубликованных в Instagram в аккаунте platon.shepelev, мальчик стоит у камина, скорее всего, в доме, где проживал со своей матерью.

Пользователи оставляют под фото лестные комментариями, подчеркивая, что малыш очень похож на свою маму.

«Солнышко, жанночкин портретик», — умиляется пользователь под ником taniaolshanskaia.

«Расти с Богом, малыш. Мама твоя за тобой присматривает», — пишет vikvil0505.

«Жанночкина копия. Расти Платоша хорошим и счастливым мальчиком», — оставила комментарий allaniki59.

«Какой прелестный малыш!!!» — написала maslova3460.

На прошлой неделе телеведущий Дмитрий Шепелев написал в социальной сети, что его сын начал врать. В своем аккаунте в Instagram он завел специальную рубрику, в которой рассказывает подписчикам о разных темах, которые касаются воспитания мальчика. К примеру, не так давно Шепелев рассказал, что Платон перестает его слушаться, и даже различные меры наказания, в числе которых запрет на просмотр любимых мультфильмов, не помогают.

Новые фото сына Жанны Фриске умилили поклонников

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Шепелев заявил, что определился с будущим своего сына. По его словам, мальчик активно интересуется командными видами спорта. Отец решил отдать мальчика в секцию по хоккею.

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