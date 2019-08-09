Команда Навального наплевала на сторонников и слила их личные данные в Сеть

Москва, 9 августа. Московская команда скандального блогера Алексея Навального слила в Telegram базу своих сторонников, которые призывают москвичей собираться на несанкционированных митингах.

«Запусти допом призыв Окси (по всей видимости, имеется в виду рэпер Оксимирон, который призывал москвичей прийти на митинг 10 августа — прим. ФАН) на завтра. И мне скинь базу актива для таргета», — пишет один из членов команды Навального во внутреннем чате, после чего его соратник размещает файл с базой данных.

На оплошность оппозиционеров обратил внимание автор Telegram-канала «Товарищ майор». Он заявил, что в размещенном документе содержатся паспортные данные, телефоны, адреса и другие личные данные.

Напомним, что 3 августа в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг оппозиции. В итоге 24 участника акции получили административный арест, 176 человек приговорили к штрафам, а еще двоих — к обязательным работам.

Это уже не первый незаконный митинг, который оппозиция проводит в Москве за последние несколько недель. Организаторы акций добиваются восстановления на выборах в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации из-за фальсификации подписей. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.