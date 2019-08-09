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Суд Киргизии арестовал телеканал Атамбаева

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Суд Киргизии арестовал телеканал Атамбаева

Бишкек, 9 августа. Суд Киргизии арестовал активы бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который является фигурантом ряда уголовных дел. Об этом в пятницу сообщает МВД республики.

В частности, арест был наложен на АО «Медиа-Форум» и на телеканал «Апрель». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в рамках досудебной проверки допросят сторонников Атамбаева.

Напомним, что на протяжении двух дней спецназ Киргизии пытался задержать бывшего президента, который укрылся в своем доме в селе Кой-Таш. Сотрудникам правоохранительных органов оказали противодействие сторонники политика, которые не давали бойцам спецподразделения проникнуть внутрь.

В ходе столкновений пострадали 98 человек, 11 из которых — спецназовцы. При этом один из бойцов подразделения «Альфа» скончался. Сам Атамбаев утверждает, что лично открывал огонь по штурмующим его дом силовикам. На второй день экс-президент добровольно сдался властям. Накануне вечером сторонники Атамбаева собрались в центре Бишкека, однако милиция разогнала протестующих.

Атамбаев подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека.

Политик возглавлял страну с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Он пришел к власти после госпереворота, в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев.

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