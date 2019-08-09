Сирия, 9 августа. Боевики вновь нанесли удары по окраинам города Алеппо. 10 солдат САА погибли во время столкновений с боевиками на границах «Большого Идлиба». 215 беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли 10 солдат во время столкновений с боевиками на границах «Большого Идлиба».

«Лива Султан Мурад»: разграбила фабрику по производству оливкового масла в Африне.

«Исламское государство»1: заявило об организации вылазки в районе Дибана в Дейр-эз-Зоре.

Курды: задержали одну из последовательниц террористов ИГИЛ1 в городе Камышлы в Хасаке.

Провинция Алеппо

Поступила информация о том, что исламисты незаконных вооруженных формирований, дислоцирующихся в западной части региона, возобновили обстрелы окраин административного центра провинции. По данным Twitter-канала (ahmadalissa), есть жертвы среди гражданских лиц. Более подробные сведения в настоящий момент выясняются.

Между тем агентство новостей ANF News продолжает публиковать данные о преступлениях исламистов, поддерживаемых вооруженными силами Турции, в кантоне Африн. Сообщается, что исламисты группировки «Лива Султан Мурад» разграбили фабрику по производству оливкового масла в районе города Раджу. Отмечается, что радикалы изъяли все оборудование. Предполагается, что оно будет вывезено на продажу в Турцию, как ранее джихадисты поступали и с предметами культуры, найденными в Африне.

Провинция Хомс

Официальный Facebook-канал Министерства обороны РФ (mod.mil.rus) обнародовал данные, представленные на брифинге российского Центра по примирению враждующих сторон, в соответствии с которыми сегодня состоялась гуманитарная акция в населенном пункте Умм Эд-Дуали к юго-западу от административного центра провинции. Отмечается, что жители деревни получили 500 наборов с продовольствием общим весом почти в 2,5 тонны.

Также стало известно о том, что лагерь «Эр-Рукбан» через пункт пропуска «Джлеб» удалось покинуть 215 беженцам. Нуждающиеся уже получили медицинскую помощь, а также были обеспечены предметами первой необходимости и продуктами питания. Напомним, гуманитарный коридор был сформирован при посредничестве РФ. Тем не менее выход перемещенных лиц все еще затруднен ввиду того, что территория лагеря фактически находится под контролем проамериканских боевиков, которые стремятся не допустить возвращения сирийцев в освобожденные правительственными войсками районы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились данные о новом нападении джихадистов «Исламского государства» в занимаемых курдами районах провинции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (nwwaary), ссылающегося на подконтрольные ИГИЛ медиапорталы, террористы организовали нападение на группу бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) недалеко от города Дибан, в результате чего несколько курдских бойцов были убиты или получили ранения. Кроме того, сообщается о повреждении автомобиля SDF. Более подробные сведения о числе погибших и раненых пока уточняются.

Провинция Хама

На севере Хамы продолжается вооруженное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками антиправительственных группировок. По данным Twitter-канала (MahmodHamway), российские военные самолеты, осуществляющие боевые вылеты в поддержку САА, ударили по фортификационным сооружениям радикалов на окраине города Кафр-Зета.

Тем временем новостной портал Step News Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что радикалы формирования «Аль-Фатх Аль-Мубин» застрелили двух снайперов правительственных сил в долине Аль-Габ. Пока эта информация нуждается в проверке.

В свою очередь, ЦПВС представил данные о числе жертв среди солдат САА во время последних столкновений в прифронтовой зоне, в соответствии с которыми, ожесточенные бои привели к гибели десяти сирийских военных и ранению еще 21.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к рейдам в Хасаке с целью выявления и ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Salah_Addin), в районе города Камышлы на севере региона курдам удалось задержать женщину, которая намеревалась совершить самоподрыв 10 августа. Напомним, в Хасаке до сих пор находится множество сторонников боевиков ИГ1, готовых продолжать террористическую деятельность. Большинство из них содержатся в лагере для беженцев «Аль-Хол», однако поступали сведения о том, что курдские радикалы освобождают некоторых из них после уплаты выкупа в размере от 500 до 2500 долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.