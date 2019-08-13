Юрист из Владивостока помогает незрячим людям ориентироваться в городе

Юрист из Владивостока Инна Вербицкая пять лет занимается обучением незрячих людей пространственной ориентации. В августе исполнится два года ее проекту школы «Белая трость», которую она основала, столкнувшись лично с проблемой потери зрения. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Инна рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в своей жизни, и школе, которая для многих слепых во Владивостоке стала единственным местом, где можно было получить помощь.

«В определенный момент жизни я стала терять зрение. В течение 2,5 лет оно постепенно ухудшалось: я была слабовидящей, потом с остаточным зрением, и в итоге перестала видеть. Когда это происходило, у меня возникали вопросы: как жить, существовать? Да, пенсия есть. Но мы понимаем, что вместе с лечением, которое ты на себя берешь, придется самостоятельно покупать лекарства. Остро стоит вопрос заработка, а также перемещения по городу. Там появляется страх, психологический ступор. Многие говорят, что раньше было спокойнее, несмотря на то, что слепых в стране было больше. Но тогда было меньше шума и машин», — поделилась собеседница.



По ее словам, в современном городе тебя постоянно сбивает шум, громкие звуки проезжающих машин, музыка из домов и реклама. Эти дополнительные шумы для тотально слепых осложняют передвижение по центру города, так как человек не может сосредоточиться на своем пути.



В России есть три организации, которые стали частью Всероссийского общества слепых (ВОС). Они находятся в Бийске, Волоколамске и Железногорске. В них незрячих обучают самостоятельному передвижению с помощью белой трости. Инна Вербицкая, пообщавшись с людьми, пришла к выводу, что, несмотря на обучение практическим навыкам, человек при возвращении домой по своим маршрутам испытывает иного рода трудности, потому что методику их прохождения в центрах подготовки им не преподают.

«Тогда я решила, что такую школу нужно сделать у нас. Большую часть, конечно, я взяла из опыта остальных школ, но добавила и свои нюансы. В первую очередь это обучение человека маршрутам, которые ему необходимы и которые он хочет освоить. Тотально слепой человек может изучать даже небольшой маршрут до двух с половиной месяцев», — рассказала создательница проекта.

Единомышленников, поддержавших открытие школы, сразу не нашлось. ВОС готовый проект на базе организации не поддержал. Героиня связывает это с тем, что остро стоял вопрос финансирования: необходимо выплачивать зарплаты сотрудникам школы. Проект школы «Белая трость» она решила вести самостоятельно, попутно поступив в университет по направлению «юриспруденция». С 2014 года Инна постепенно реализовывала некоторые вещи, но не представляла проект широкой публике: проводила лекции и занятия с незрячими.

«Я сама не очень освоила свои маршруты. Даже сейчас не могу этим похвастаться. У меня в школе один инструктор. Я считаю, что первоочередно нужно обучить людей, которые к нам обращаются. Себя немного забросила. Честно скажу: у меня есть сильный страх перемещения по городу. Увы, автомобилисты не всегда замечают слепых. Прохожие тоже бывают в похожей ситуации. И, если тебя столкнули с пути, ты блуждаешь, потому что теряешь ориентацию в пространстве».

В 2017 году Инна Вербицкая полноценно заявила о своем проекте школы «Белая трость». На ее открытии в библиотеке для слепых были представители государственных органов, ВОС и журналисты. Преподают в школе два человека: сама общественный деятель и ее инструктор, человек с остаточным зрением Наталья Мухина, которая занимается ориентировкой. Кроме того, им оказывают поддержку активисты и добровольцы. Несколько учеников местных школ помогают вести страницы в социальных сетях. Они отбирают фотографии и публикуют сообщения. За два года своей работы школу посетили 54 человека.

«Наш проект работает и со зрячими. Когда мы стали более подробно заниматься ориентировкой, поняли, что необходимо взаимопонимание слепых и зрячих. Но, так как люди не знают правил сопровождения и способа общения со слепыми, были созданы курсы под названием «Знакомство с миром слепых». Их посещают госслужащие, таксисты и медики. Мы проводим занятия и для родственников, так как им необходимо знать, как проживать совместно со слепым в квартире. Есть много нюансов, которые требуется соблюдать», — рассказала Инна.

Курсы, которые проводят для родственников слепых, по словам преподавателей школы, не для того, чтобы помочь справиться с капризным сожителем. В первую очередь это упрощает жизнь и дает больше самостоятельности слепому человеку в доме. Большой проблемой является сильная опека родственников, когда человек только теряет зрение. В дальнейшем на этой почве могут возникнуть конфликты в семье, так как он не научился самостоятельности, а родственники перестали вести за ним уход. Для того, чтобы этого избежать, необходимо создать особое бытовое пространство для незрячего человека и позволить ему самому выполнять простые действия, например приготовить поесть или налить стакан воды.

«Со слепыми есть особые моменты в общении. Незрячему человеку нельзя сказать: «Вот смотри, какая вещь». Люди часто не замечают этого за собой, но потом понимают и замолкают на несколько минут. Мы к этому относимся очень спокойно, потому что сами иногда любим говорить: «Я вот вчера посмотрел...» Однако бывают ситуации в поликлинике или госучреждении. Нам необходима точная формулировка. Увы, люди не всегда понимают это правильно», — заявила собеседница ФАН.

Во время практических занятий зрячим дают возможность почувствовать себя на месте слепых, что-то сделать, будучи лишенным зрения. Люди находятся под сильной эмоцией: кто-то не может ничего сказать, кто-то делится страхом и непониманием, как возможно что-то сделать в такой ситуации. Некоторые при попытке сориентироваться в пространстве и пройти начинают ходить кругами. После таких занятий они лучше понимают, как вести себя при сопровождении слепого и общаться с ним.

«Мы бы хотели, чтобы в нашем проекте появилось три инструктора по пространственной ориентации. Потребность растет, все больше людей к нам обращается. С одним инструктором мы иногда физически не справляемся. Открытие филиалов школ, подобных нашей, по всему Приморскому краю также необходимо. Слепые люди проживают не только во Владивостоке. И их некому обучить», — поделилась планами Инна Вербицкая.

Проект «Белая трость» также обучает экскурсоводов во Владивостоке. Подготовленные специалисты уже водят экскурсии в Приморской государственной картинной галерее и в музее им. В. К. Арсеньева. По словам создательницы проекта, тактильные копии для слепых, которые используются во время экскурсий, очень интересны детям и туристам. По ним очень удобно усвоить исторические факты. Школа даже предложила распространить эту практику в других культурных учреждениях.

«Наш проект всегда дает возможность человеку научиться быть самостоятельным. Когда он сам что-то сделал, прошел, у него появляется еще больше желания учиться, стремиться к чему-то. Люди начинают задумываться о работе. Это наша главная цель — чтобы человек не зацикливался и стремился к развитию», — резюмировала общественный деятель.

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