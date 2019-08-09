Youtube стал площадкой «оппозиции» для вербовки молодежи на незаконные митинги

Москва, 9 августа. Американский сервис YouTube играет на руку «оппозиционным» политикам, не допущенным на выборы в Мосгордуму, выводя в топ «рекомендованных видео» ролики с призывами к участию в запрещенных митингах.

Недокандидаты прекрасно понимают, как легко повлиять на молодых людей в силу отсутствия у них опыта, их юношеского максимализма, а иногда неспособности отличить плохое от хорошего. Именно поэтому «оппозиция» каждый день выпускает огромное количество роликов с призывами к радикальным действиям, направленным против правоохранительных органов и действующей власти.

При этом YouTube придерживаются очень удобных американских стандартов, которые позволяют публиковать любой контент, безо всякой проверки на достоверность. И это, конечно, просто идеальные условия для оппозиции, чтобы доносить до пользователей «нужную» для своих западных спонсоров картинку.

Еще одним одним удобным для этих лиц моментом стала то, что основная аудитория YouTube смотрит «рекомендованные» ролики с митингов вперемешку со «свежими приколами», легко «проглатывает» низкосортный контент, а потом, повинуясь этим призывам идет на запрещенные сходки, бросаясь на полицейских.

Как отмечает издание «Политэксперт», в обсуждениях этих «вбросов» активно участвуют пользователи из Украины, охотно делясь с подростками своим опытом использования коктейлей Молотова на Майдане.

Напомним, запрещенные митинги в Москве, вылившиеся в массовые беспорядки, организовали самовыдвиженцы в МГД, связанные с ФБК Алексея Навального. Это оскандалившаяся Любовь Соболь, Иван Жданов и другие соратники этого «блогера»: Илья Яшин, Дмитрий Гудков и ряд других лиц.

Всем этим «политикам» отказали в допуске на выборы из-за массовой подделки подписей в подписных листах. Соболь, к примеру, активно использовала подписи мертвецов, а также избирателей с несуществующими паспортными данными.