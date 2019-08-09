Суд арестовал 12-го провокатора за участие в массовых беспорядках в Москве

Москва, 9 августа. Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в столице Данилу Беглеца.

Ранее Беглец был объявлен в розыск. Его арестовали по части 2 статьи 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках». Суд удовлетворил ходатайство следствия, и Беглец останется под стражей минимум до 9 октября.

По словам Беглеца, он работает как индивидуальный предприниматель, у него есть семья — жена и двое детей. Российское гражданство фигурант уголовного дела получил два года назад. Следствие считает, что Беглец нанес несколько ударов сотрудникам правоохранительных органов.

«Видеозапись, на которой четко видно, как Беглец наносит удары неустановленным сотрудникам правоохранительных органов, тем самым препятствуя их законной деятельности», — подчеркнула следователь в суде.

Напомним, по объединенному в одно производство уголовному делу о массовых беспорядках в российской столице и применении насилия в отношении представителей правопорядка во время незаконного митинга 27 июля арестованы несколько человек, а том числе Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

Также СК РФ предъявил обвинение Сергею Фомину по делу об участии в массовых беспорядках, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Он буквально дирижировал участниками незаконного митинга и объяснял им, какие лозунги нужно выкрикивать. Во время задержания провокаторов сотрудниками полиции Фомин попытался скрыться из толпы, прикрывшись годовалым малышом.

Соратники скандального блогера Алексея Нвального начали активно призывать москвичей к незаконным митингам после недопуска на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Например, в избирательных листах юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли подписи мертвецов. Также ранее полиция нашла в одной из квартир штаб по рисовке подписей в ее пользу. Аналогичными незаконными методами пользовались и другие сторонники Навального — Илья Яшин и Дмитрий Гудков.