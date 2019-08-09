Шойгу назвал востребованным труд военных строителей

Москва, 9 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу поздравил военных строителей с их профессиональным праздником. По его словам, труд этих специалистов сегодня очень востребован в стране.

«Нынешнее поколение военных строителей продолжает славные традиции своих предшественников и с честью выполняет поставленные задачи. Только за последнее время мы видим, сколько объектов построено ими», — отметил Шойгу.

В качестве недавних примеров он привел Нахимовские училища во Владивостоке, Севастополе, Мурманске, а также новое училище в Петербурге. Отметим, что день строителя в России отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Ранее сообщалось, что в Петербурге идет строительство филиала пансиона воспитанниц Минобороны РФ. В конце июля глава военного ведомства посетил Северную столицу, чтобы проверить ход строительства объекта. Обустройство инфраструктуры пансиона практически завершено, и в сентябре этого года первые 240 воспитанниц со всех уголков страны приступят к занятиям.